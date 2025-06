Chiesanuova fa 50 anni Un simbolo della città

Chiesanuova celebra un traguardo importante: 50 anni di passione e impegno che ne fanno un simbolo della comunità. Dopo aver conquistato la salvezza in Seconda Categoria, il club si prepara a un evento speciale dedicato alla solidarietà con il progetto "Salva una vita". Un’occasione per unire sport e cuore, rafforzando il legame con i cittadini e investendo nel futuro. Alle...

Il Chiesanuova, che nelle scorse settimane ha festeggiato la salvezza in Seconda Categoria, compie mezzo secolo d’attività. E per festeggiare la ricorrenza, il club ha varato il progetto " Salva una vita ", volto a raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore. Un’iniziativa che si terrà dopodomani allo Scirea: la serata si aprirà alle 18 con un incontro fra una delegazione dell’Associazione Italiana Arbitri ed i giocatori del club. Alle 20 inizierà la cena a buffet (con un contributo di 10 euro a testa) mentre alle 22 ci sarà l’estrazione dei numeri della lotteria (con biglietti acquistabili direttamente in loco, al campo sportivo) con tre premi a tema calcistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiesanuova fa 50 anni. Un simbolo della città

In questa notizia si parla di: chiesanuova - anni - simbolo - città

Narni, Santa Maria vince anche il Bravio: “Corsa all’Anello simbolo identitario della città” - Narni celebra con gioia la vittoria di Santa Maria al Bravio, corsa all'anello simbolo identitario della città.

In fondo a via Dante, tra palazzi storici e silenzi di pietra, si erge la maestosa Porta di Ponte Molino, l'unica ancora attraversata dai mezzi moderni, custode silenziosa della città antica. Il suo nome affonda nel passato, quando sul fiume scorrevano ben 34 mulin Vai su Facebook

Chiesanuova fa 50 anni. Un simbolo della città; Veglia funebre degli ambientalisti per l'albero abbattuto in via Falloppio per fare spazio ai cantieri del tra; Massacro di Srebrenica, Michele Chiaruzzi: Grande lungimiranza di Chiesanuova con targa commemorativa nel 2012.