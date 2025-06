Melissano Pronti a dare solidità al club Costruiremo una squadra all’altezza

Melissano si prepara a rafforzare con determinazione il club, puntando a costruire una squadra all’altezza delle aspettative. Il direttore sportivo Stefano Melissano analizza con lucidità la fase post-finalea e i nuovi obiettivi, sottolineando come la delusione abbia dato spazio alla rinascita. Con la nuova società e una strategia condivisa, il progetto punta a consolidare il futuro del club. La proprietà ci ha dato una linea guida che...

Il ds aquilotto Stefano Melissano ha analizzato i vari aspetti del mercato e gli obiettivi del club bianco. La ripartenza dopo la finale persa: "La delusione c’è stata per tutti, per un po’ di giorni siamo stati frastornati, ma poi ci siamo ricompattati per ripartire". La nuova società: "Adesso abbiamo un riferimento. Per noi non è cambiato nulla, le strategie le facciamo insieme a Gazzoli e al mister. La proprietà ci ha dato una linea guida che cercheremo di rispettare, ovvero non sperperare le risorse perché l’ultimo anno vissuto è stato pesante. In primis dobbiamo creare solidità e competitività nel club". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Melissano "Pronti a dare solidità al club. Costruiremo una squadra all’altezza"

In questa notizia si parla di: melissano - club - pronti - dare

Mercato Juve, pronti tre colpi top per tornare a competere subito per lo scudetto! A chi pensa il club per rilanciarsi: i nomi - La Juventus è determinata a tornare protagonista nella corsa allo scudetto e si prepara a mettere a segno tre colpi di mercato di alta qualità.

Nel 2021 il fondo americano Oaktree concede un prestito di 271 milioni di euro all’Inter. Parte di quei fondi vengono utilizzati per liquidare Lionrock, che deteneva il 31% del Club. Perché l’Inter dichiara l’uscita di Lionrock solo il 23 maggio del 2024? Segui #R Vai su Facebook

Melissano Pronti a dare solidità al club. Costruiremo una squadra all’altezza; Spezia, Melissano: Ripartiamo da zero ma con entusiasmo, vogliamo costruire una squadra solida; Lo Spezia riparte da Melissano: “Su D'Angelo mai avuti dubbi. Zero richieste per Elia ed Esposito”.

Melissano "Pronti a dare solidità al club. Costruiremo una squadra all’altezza" - Il ds aquilotto Stefano Melissano ha analizzato i vari aspetti del mercato e gli obiettivi del club bianco. Segnala msn.com

Stefano Melissano: Piano per Rafforzare la Squadra e Gestire il Budget - Il ds Melissano punta su 7 nuovi giocatori per una squadra competitiva, bilanciando esigenze economiche e sportive. Da lanazione.it