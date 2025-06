Israele-Iran Trump annuncia una tregua di 12 ore | E’in vigore Teheran e Tel Aviv accettano Governo Netanyahu | Eliminata minaccia nucleare

In un contesto di tensione e speranza, Trump annuncia una tregua di 12 ore tra Israele e Iran, ora in vigore, mentre Teheran e Tel Aviv accettano un fragile passo verso la stabilità. Il governo Netanyahu celebra il successo come un passo decisivo verso l'eliminazione della minaccia nucleare, aprendo nuove prospettive per un futuro più sicuro nella regione. Resta da vedere se questa tregua rappresenti davvero un punto di svolta.

Trump annuncia, tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran - In un annuncio sorprendente, Donald Trump ha rivelato che tra appena sei ore Iran e Israele attueranno un cessate il fuoco totale di 12 ore, segnando un possibile passo verso la pace in una regione storicamente turbolenta.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: "La tregua è in vigore, non violatela" - Iran e Israele, in guerra dal 13 giugno, hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe portare a una "fine ufficiale" della guerra. Da msn.com

