Mbappé torna dopo il ricovero per gastroenterite tifosi preoccupati per il suo cambiamento fisico

Dopo il ricovero per gastroenterite, Mbappé torna in campo con un aspetto diverso che ha acceso le preoccupazioni dei tifosi. Le foto delle sue prime sessioni di allenamento rivelano un dimagrimento evidente, alimentando dubbi e preoccupazioni sul suo stato di salute. La sua ripresa fisica sarà decisiva per il proseguimento della stagione, mentre i sostenitori attendono con ansia aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione. Continua a leggere.

Mbappé si è allenato per la prima volta dopo il ricovero per gastroenterite e dalle foto i tifosi hanno notato il suo dimagrimento: ha perso diversi chili negli ultimi giorni.

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo - L'assenza di Mbappé dal campo durante il Mondiale per club ha sorpreso molti appassionati, ma ora arriva la notizia che il talento del PSG è ricoverato a Miami per gastroenterite acuta.

