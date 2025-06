Jeff Bezos cambia i piani per il matrimonio a Venezia | festa blindata all' Arsenale e super yacht fuori dalla Laguna

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno rivoluzionato i loro piani di nozze a Venezia, spostandoli dal tradizionale scenario della Misericordia a una location segreta. Con una festa blindata all’Arsenale, oltre 200 ospiti selezionati e un concerto di jet privati, l’evento si trasforma in un’esclusiva avventura di sicurezza e lusso. Un matrimonio da sogno o un'operazione di immagine? La vicenda promette di essere memorabile e sorprendente come la città stessa.

Il fondatore di Amazon e Lauren Sánchez rivedono i piani delle nozze dal 26 al 28 giugno: via dalla Misericordia per ragioni di sicurezza, eventi blindati, 200 ospiti selezionati e 90 jet privati attesi in città.

