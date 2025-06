Gilardino ora il vertice per il mercato Corrado conferma | Mancano solo le carte

navigato da nuove ambizioni e desideroso di rilancio. Manca solo il via libera delle carte, e il futuro della squadra potrebbe essere pronto a scrivere un capitolo diverso, più positivo. La scena è pronta a cambiare, e i tifosi attendono con trepidazione le decisioni che potrebbero riaccendere la passione nel cuore del Pisa.

di Lorenzo Vero PISA L’ultima volta che la dirigenza e l’allenatore in casa Pisa si sedettero a un tavolo non fu un piacevole ricordo. Appena un mese fa, quando maturò la decisione da parte di Filippo Inzaghi di voler interrompere il proprio percorso al Pisa. Ne parliamo oramai come un lontano ricordo, ma non è passato nemmeno un mese. Adesso, un nuovo vertice è previsto. Da un lato, sempre la dirigenza dall’altro l’allenatore, che però è Alberto Gilardino. Sul piatto? Non il contratto. Lì, come detto, restano solamente da sistemare i termini burocratici. Lo ha confermato lo stesso presidente Giuseppe Corrado, intervenuto in occasione della seconda edizione del premio Romano Fogli: "Dobbiamo dar tempo al tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gilardino, ora il vertice per il mercato. Corrado conferma: "Mancano solo le carte"

