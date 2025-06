Sport in tv oggi martedì 24 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 24 giugno si accende l’attenzione sportiva con un palinsesto ricco di eventi imperdibili, tra tennis, atletica e molto altro. Gli appassionati potranno seguire in diretta streaming le imprese dei nostri azzurri e godersi momenti di pura adrenalina. Non perdere nemmeno un istante di questa giornata all’insegna dello sport: scopri gli orari e i programmi per vivere al massimo ogni gara!

Quest’oggi, martedì 24 giugno, ci aspetta un’intensa giornata di sport con diversi eventi degni di nota anche per i colori azzurri. Prosegue lo spettacolo del grande tennis sull’erba nell’ultima settimana di preparazione in vista del main draw di Wimbledon con quattro tennisti italiani in campo tra Bad Homburg (Jasmine Paolini) e Eastbourne (Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto). Riflettori puntati anche sull’atletica con il prestigioso meeting Golden Spike di Ostrava in cui vedremo in azione i fenomeni internazionali Mondo Duplantis e Femke Bol oltre ad un gruppo di otto azzurri tra cui Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 24 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

