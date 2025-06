Campania maglia nera per i furti d’auto tra le regioni più colpite

La Campania si riconferma tristemente maglia nera per i furti d’auto, rappresentando quasi il 25% dei veicoli sottratti a livello nazionale nel 2024. Un dato che preoccupa e solleva interrogativi sulla efficacia delle misure di sicurezza e sulla necessità di interventi più incisivi. La crescente incidenza di questi crimini mette in evidenza l’urgenza di strategie mirate per tutelare cittadini e investimenti, affinché il nuovo anno possa segnare una svolta positiva.

L'anno 2024 segna un nuovo record negativo per i furti di veicoli in Italia. La Capmania è tra quelle più colpite, con quasi un quarto del totale nazionale. A evidenziarlo è l'analisi diffusa da LoJack Italia durante l'Automotive Dealer Day 2025, sulla base dei dati del Ministero dell'Interno.

