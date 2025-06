Ancona il sindaco media con i tifosi Oggi Polci resta l’unica garanzia

Ancona vive momenti di tensione e passione, tra contestazioni e attese di verità. I tifosi si sono riuniti al Cinema Italia per chiedere risposte sul presente della squadra, mentre il sindaco Daniele Silvetti affronta la folla con determinazione. La rabbia verso la dirigenza cresce, alimentando un clima caldo e appassionato che non accenna a placarsi. La città si domanda: quali saranno le prossime mosse per riportare serenità e spirito di squadra?

Clima torrido al Cinema Italia di corso Carlo Alberto, dove ieri sera la Curva Nord ha messo in scena l'ennesimo atto di una contestazione che ormai accompagna l' Ancona come un'ombra. Il sindaco Daniele Silvetti si è presentato davanti a una platea visibilmente arrabbiata, pronta a tutto pur di strappare qualche verità su una situazione che infiamma gli animi della tifoseria già da tempo. La rabbia verso Massimiliano Polci e soci non tende a placarsi. Il fantasma del fallimento dello scorso anno continua a ronzare nell'aria come una mosca fastidiosa, e quando spuntano certi nomi legati pure alla débacle del 2017 targata Sosteniamolancona, allora la gente va su tutte le furie.

Il sindaco vigila sulla nuova Ancona. Polci apre a Di Paolo e Felleca. Corda: "Insieme abbiamo vinto» - Il sindaco si impegna a monitorare attentamente la situazione della nuova Ancona, con particolare attenzione ai futuri soci e imprenditori coinvolti.

Il sindaco vigila sulla nuova Ancona. Polci apre a Di Paolo e Felleca. Corda: "Insieme abbiamo vinto» - Una cosa è certa, però: il sindaco appare intenzionato a vigilare sull'Ancona, su quelli che saranno i futuri soci, gli imprenditori pronti a entrare insieme a Polci una volta che la società

