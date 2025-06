Agricoltori foggiani nel mirino 15 colpi registrati negli ultimi 20 giorni | La situazione è insostenibile

Una crescente ondata di violenza mette a dura prova gli agricoltori foggiani, vittime di 15 attacchi in soli 20 giorni. La situazione, ormai insostenibile, ha raggiunto un punto di non ritorno: pochi giorni fa, alla stazione dei carabinieri di San Lorenzo, sette persone si sono ritrovate in attesa di denunciare furti e razzie che insidiano il loro lavoro e il futuro delle loro imprese. È…

Pochi giorni fa, nell’anticamera della stazione dei carabinieri ‘San Lorenzo’, sette persone erano in attesa di sporgere denuncia: tre avevano subìto il furto dell’auto, le altre quattro erano vittime di furti e razzie di diversa entità nelle rispettive imprese o aziende agricole. “E’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Agricoltori foggiani nel mirino, 15 colpi registrati negli ultimi 20 giorni: "La situazione è insostenibile"

In questa notizia si parla di: giorni - agricoltori - foggiani - mirino

Bar nel mirino dei ladri. Cinque colpi in pochi giorni - Un'ondata di furti scuote il cuore di Brivio: cinque colpi in pochi giorni, tutti con modalità simili, come se i malviventi avessero una firma ben riconoscibile.

Agricoltori foggiani nel mirino, 15 colpi registrati negli ultimi 20 giorni: La situazione è insostenibile; La nostra fine, la vostra fame. Nel Foggiano gli agricoltori tornano sul piede di guerra; Foggia, nelle campagne bande criminali più attive e violente.

Protesta agricoltori nel Foggiano, trattori in presidio - Gli agricoltori del Foggiano sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro la crisi del settore, provocata anche dalla siccità, e chiedere interventi urgenti. Si legge su ansa.it

Agricoltori, la protesta arriva a Chieti Scalo - Arriva a Chieti Scalo, oggi lunedì 29 gennaio, la protesta degli agricoltori che sta andando avanti da giorni in Abruzzo e in tutta Europa. rainews.it scrive