SERIE B PER I DISORDINI Salernitana-Samp 0-3 a tavolino Arechi chiuso 2 turni

La retrocessione della Salernitana in Serie C si è ufficialmente concretizzata, mentre la Sampdoria si assicura la permanenza in Serie B grazie alle decisioni del giudice sportivo Ines Pisano. I disordini di domenica sera all’Arechi hanno avuto ripercussioni pesanti: i campani sono stati condannati a perdere a tavolino e a scontare due turni di chiusura dell’impianto. Una stagione segnata da polemiche e decisioni che cambiano il destino delle squadre coinvolte, lasciando un segno indelebile nel calcio italiano.

Da ieri è ufficiale: la Salernitana retrocede in serie C mentre la Sampdoria è salva e giocherà in B anche nella prossima stagione. Il timbro sugli ultimi verdetti arriva dal giudice sportivo Ines Pisano che, in merito a quanto successo domenica sera all’Arechi, ha decretato per i campani la sconfitta a tavolino per 3-0 (che sommata alla vittoria della Samp per 2-0 all’andata li condanna alla retrocessione) oltre all’obbligo di giocare le prossime due gare interne a porte chiuse. Domenica, sul 2-0 per i blucerchiati, per due volte i tifosi della Salernitana hanno cercato di entrare in campo mentre al 21’ del secondo tempo la gara è stata sospesa dopo che dagli spalti sono piovuti fumogeni, petardi (fotogramma Dazn) e seggiolini divelti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE B, PER I DISORDINI. Salernitana-Samp 0-3 a tavolino. Arechi chiuso 2 turni

Serie B, Salernitana-Samp 0-3 a tavolino. Due turni di squalifica allo stadio Arechi - Una decisione che scuote il mondo del calcio di Serie B: il match tra Salernitana e Sampdoria si conclude con una sconfitta a tavolino per i campani, condannandoli alla retrocessione e imponendo due turni di squalifica allo stadio Arechi.

