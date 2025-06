Un premio per le eccellenze sportive della Città metropolitana di Bari | consegnati 121 riconoscimenti

Riconoscere e celebrare il talento, la dedizione e la passione degli atleti che portano in alto il nome della Città metropolitana di Bari. Con 121 riconoscimenti consegnati tra discipline diverse, la cerimonia nell’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia ha mostrato quanto lo sport sia un motore di crescita e orgoglio locale. Un’occasione non solo per premiare le eccellenze, ma anche per rafforzare il senso di comunità e ispirare le future generazioni a superare ogni limite.

Dal nuoto al taekwondo, dalla pesistica al canottaggio, dalla pallamano al tennistavolo: la Regione premia le 121 eccellenze sportive della Città metropolitana di Bari. La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio nell’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito. Un’occasione non solo per. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un premio per le eccellenze sportive della Città metropolitana di Bari: consegnati 121 riconoscimenti

