Basket serie C Tassinari si riprende gli Angels | Onore allenare nella propria città

Il ritorno di Davide Tassinari sulla panchina degli Angels sta facendo parlare gli appassionati di basket in città. Dopo una breve assenza, Tassinari si riprende il suo ruolo, portando entusiasmo e nuova energia nel team di serie C. La società lo accoglie a braccia aperte, confidando nella sua competenza e nel suo talento nel valorizzare i giovani. La stagione promette grandi emozioni e successi: è il momento di tifare per il ritorno di Tassinari!

Trova subito conferma l’indiscrezione lanciata la scorsa settimana: il nuovo allenatore degli Angels sarà Davide Tassinari. Il ritorno di "Tasso" alla guida dei clementini è stato ufficializzato dalla stessa società, che gli dà subito il bentornato. "Davide è un tecnico di grande esperienza – scrivono gli Angels in una nota –, con una spiccata dote tecnica per la crescita dei giovani atleti che sanno presenti in prima squadra. A Tasso il bentornato nella famiglia Angels e un augurio di buon lavoro". Il coach, l’anno scorso comunque legato all’ambiente clementino a livello di settore giovanile, commenta con entusiasmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Tassinari si riprende gli Angels: "Onore allenare nella propria città»

In questa notizia si parla di: angels - tassinari - basket - serie

