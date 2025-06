Israele-Iran viene annunciata la tregua ma qualcosa non torna | cosa è successo

In un contesto di tensioni sempre più imprevedibili, si annuncia una possibile svolta tra Israele e Iran: un cessate il fuoco che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tuttavia, dietro questa apparente pace, si nascondono segnali di allarme e strategie complesse. La notte appena trascorsa, infatti, ha mostrato come la realtà sia ben lontana da una risoluzione definitiva. Cosa si cela davvero dietro questa tregua annunciata?

Alle prime luci del mattino, Teheran ha diffuso una comunicazione che potrebbe segnare un punto di svolta: un cessate il fuoco con Israele, effettivo dalle 6:00 ora italiana. La notizia arriva dopo l’annuncio unilaterale del presidente Donald Trump, che aveva proclamato la fine di quella che lui stesso ha definito “ la guerra dei 12 giorni”. Eppure, nonostante le parole distensive, la notte è stata tutt’altro che silenziosa: missili iraniani hanno colpito Beer Sheva, seminando morte e alimentando nuovi timori. Leggi anche: Iran, ora è guerra totale con l’occidente: 10 missili contro base USA Leggi anche: Attacco Usa all’Iran, arriva l’intervento di Giorgia Meloni Le sirene di allarme suonano mentre Trump parla di pace. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Israele-Iran, viene annunciata la tregua ma qualcosa non torna: cosa è successo

