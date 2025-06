Baarìa Film Festival dal 2 al 6 luglio 2025 a Bagheria Tra gli ospiti | Giuseppe Tornatore Luigi Lo Cascio Luca Barbareschi e tanti altri

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria si trasforma nella capitale del cinema con il BAARÌA Film Festival, un evento imperdibile dedicato a “La Sicilia e le altre isole”. Tra star internazionali e premi Oscar come Giuseppe Tornatore, il festival promette un’immersione totale nel mondo del cinema, tra anteprime, incontri e proiezioni esclusive. Preparati a vivere un’esperienza unica: il grande schermo ti aspetta a Bagheria, dove la magia del cinema prende vita.

BAAR ÌA FILM FESTIVAL "La Sicilia e le altre isole" Dal 2 al 6 luglio 2025 IL PROGRAMMA COMPLETO Tra gli ospiti i premi Oscar Giuseppe Tornatore e Danis Tanovic, gli attori Luigi Lo Cascio, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e i registi Costanza Quatriglio, Luca Barbareschi e Aurelio Grimaldi. Il Baarìa Film Festival (Bagheria, PA), primo festival italiano interamente dedicato al "cinema insulare", ha annunciato il programma, tra opere inedite o poco note in Italia e il meglio tra le 1140 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. In Arcipelaghi, sezione competitiva di lungometraggi, figurano tre film che hanno rappresentato il loro paese agli Oscar 2025: Old Fox del regista taiwanese Ya-chuan-Hsiao, romanzo di formazione ambientato nella Taiwan di fine anni Ottanta, Under the Volcano del polacco Damian Kocur, che segue le vicende di una famiglia ucraina bloccata a Tenerife dall'invasione russa, e My Late Summer del bosniaco Danis Tanovic dove una giovane donna di Zagabria che arriva su un'isola per questioni di eredità inizia una relazione con uno scrittore.