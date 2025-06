Investita da un' auto davanti a un supermercato a Favara | 78enne muore dopo una settimana

Una tragedia scuote Favara: dopo essere stata investita da un’auto davanti a un supermercato, una donna di 78 anni ha perso la vita. Ricoverata in ospedale in condizioni critiche, la sua battaglia si è conclusa dopo una settimana di speranze e dolore. È un triste richiamo sulla fragilità dei nostri anziani e sull’importanza di maggiore attenzione alla sicurezza nelle aree pubbliche. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di lutto.

La favarese di 78 anni, investita da un'auto una settimana fa in via Capitano Callea, a Favara, è morta. La donna era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio dove era stata portata in stato di coma per la grave emorragia cerebrale riportata nello scontro.

