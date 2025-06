STANOTTE A TORINO | ALBERTO ANGELA CELEBRA SU RAI1 LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

Stanotte, Alberto Angela torna a Torino per celebrare la prima capitale d'Italia, rivivendo le origini di un luogo ricco di storia e fascino. Con il suo stile coinvolgente e approfondito, lo speciale ci porterĂ in un viaggio emozionante tra i monumenti e le tradizioni che hanno plasmato questa cittĂ . Non mancheranno sorprese e scoperte uniche, rendendo questa serata imperdibile per tutti gli appassionati di storia e cultura italiana.

“Stanotte a Torino” è il nuovo speciale che Alberto Angela sta preparando in vista del Natale 2025. Si torna dove tutto era iniziato: era infatti il 2015 quando al Museo Egizio di Torino si girò il primo speciale. E così dopo le puntate su Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei, Caravaggio, Napoli, Milano, Parigi e Roma, trasmessa lo scorso 25 dicembre con 3 milioni e il 21% di share, Angela celebra la prima capitale d’Italia. Non mancheranno i luoghi piĂą iconici del capoluogo piemontese, da Piazza Castello con Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo con la Cappella della Sindone, e ancora piazze, caffè storici, musei, le auto con la Fiat. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - STANOTTE A TORINO: ALBERTO ANGELA CELEBRA SU RAI1 LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

