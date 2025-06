Tra basket e musica Giovedì c’è Tommy Marino

Tra il ritmo serrato del basket e le vibrazioni della musica, l’estate a Russi prende vita con la terza edizione del torneo estivo di Basket 3vs3. Organizzato dal Basket Club Russi con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Russi Rock Beer, l’evento promette tre serate di emozioni e divertimento presso la Tensostruttura di Largo Bersaglieri IV Reggimento. Un appuntamento imperdibile per appassionati e non, dove sport e musica si incontrano per un’estate indimenticabile.

Da oggi a giovedì giugno a Russi la competizione si accende con la terza edizione del torneo estivo di Basket 3vs3, organizzato dal Basket Club Russi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l'associazione Russi Rock Beer. L'appuntamento è alla Tensostruttura in Largo Bersaglieri IV Reggimento. Nel corso delle tre serate si sfideranno sia squadre "Under" (la prima giornata sarà dedicata a due tornei per i ragazzi del settore giovanile under 14 e under 13) sia "Senior" ovvero i nati dal 2009 in su (nelle due giornate successive), in partite serrate tra gironi di qualificazione e fasi finali.

