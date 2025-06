Iran Israele e la ‘pace su Truth’ | cessate il fuoco è un annuncio di Trump

Dopo settimane di tensioni e escalation militare, Iran e Israele annunciano un cessate il fuoco, portando una speranza di pace in un'area da tempo instabile. L'informazione, confermata dai media di entrambi i Paesi e supportata da un annuncio di Donald Trump, apre nuove prospettive di stabilitĂ e dialogo. Ma quali saranno le ripercussioni di questo nuovo capitolo? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – E' in vigore il cessate il fuoco tra Iran e Israele, dopo l'escalation militare iniziata il 13 giugno scorso, quando Israele ha avviato attacchi contro obiettivi militari nella Repubblica Islamica. Lo riferiscono i media dei due Paesi, con quelli israeliani che fanno riferimento all'annuncio di Donald Trump, ma restano poco chiari i dettagli.