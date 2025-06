Juventus Kolo Muani | Vorrei restare non so nulla del Chelsea

Randal Kolo Muani, l’attaccante francese in prestito dalla Juventus, si apre sul suo futuro e su quella che potrebbe essere la prossima avventura. Con il suo talento e la sua determinazione, il 1998 ex Eintracht Francoforte si trova al centro di molte speculazioni, ma ancora non ha deciso se restare in Italia o esplorare nuove opportunità, magari anche lontano dai riflettori del Chelsea. Restate sintonizzati per scoprire quale strada sceglierà!

Randal Kolo Muani dice la sua sul proprio futuro. L`attaccante francese (classe 1998 ex Eintracht Francoforte) è in prestito alla Juventus, ma.

Kolo Muani annuncia: "Andrò al Mondiale per Club con la Juventus" - Kolo Muani, giovane talento della nazionale francese, ha fatto un annuncio entusiasmante: "Andrò al Mondiale per Club con la Juventus".

Mondiale per club, la Juventus parte contro l'Al Ain: quote rasoterra per i bianconeri, per i bookie sfida del gol Vlahovic-Kolo Muani

Dalla Francia sono sicuri: Chelsea e Manchester United avrebbero messo gli occhi su Kolo Muani Secondo L'Equipe, il club londinese avrebbe già iniziato i dialoghi con il PSG, società che detiene il possesso del cartellino Juventus chiamata dunque a

Juventus, Kolo Muani: "Vorrei restare, non so nulla del Chelsea" - L`attaccante francese (classe 1998 ex Eintracht Francoforte) è in prestito alla Juventus, ma il suo cartellino.

Calciomercato Juventus: Kolo Muani vuole restare - Autore di una pregevole doppietta all'esordio del Mondiale per Club contro gli arabi dell'Al Ain Randan Kolo Muani ha fatto capire ...