Tregua Israele-Iran Trump | Ora è in vigore non violatela ultimi attacchi nella notte 4 morti a Beer Sheva ed esplosioni a Teheran - VIDEO

La tregua tra Israele e Iran, annunciata da Donald Trump e ora entrata in vigore alle 23:32, rappresenta un momento cruciale di speranza e distensione. Tuttavia, la notte scorsa è stata segnata da violenti attacchi, con quattro vittime a Beer Sheva e esplosioni a Teheran, che rischiano di minare questo fragile accordo. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e non violatela, perché la pace dipende anche da noi.

Il cessate il fuoco annunciato dal tycoon ieri notte è ora in vigore, l'Idf e i media iraniani confermano Questa mattina è entrata in vigore la tregua tra Israele e Iran, annunciata ieri notte dal presidente Donald Trump. L'adesione al cessate il fuoco, che come affermato dal tycoon metterà f.

