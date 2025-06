RAI1 CON SPECIALI AD OLTRANZA SULL’IRAN E NULLA SUI REFERENDUM | CASO O CONFERMA?

Rai1 ha scelto di dedicare ampio spazio agli speciali sulla crisi in Iran, trascurando il tema dei referendum in Italia. Un'attenzione che solleva dubbi: è un caso o una conferma di come la rete privilegia certi argomenti? La domanda rimane aperta, ma una cosa è certa: in Rai sembra che alcuni eventi abbiano più priorità di altri, alimentando discussioni e curiosità tra il pubblico.

Rai1 ha sconvolto il palinsesto ieri sera con un lungo speciale sulla guerra in Iran, lo rifarà oggi pomeriggio e sicuramente nei prossimi giorni se ci saranno come si temono sviluppi importanti. Molti telespettatori abituati ai tanti speciali tra Tg1 e Porta a Porta, alcune volte insieme, altre volte separati, si sono chiesti come mai nulla è stato fatto per l’ultimo Referendum. Un caso o una conferma? Direi più una conferma che in Rai comanda la politica e si vuole sempre tenersi buona la politica. Non irritare il Governo, al di là del colore politico, e portare avanti una narrazione che non infastidisca il potere. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1 CON SPECIALI AD OLTRANZA SULL’IRAN E NULLA SUI REFERENDUM: CASO O CONFERMA?

In questa notizia si parla di: rai1 - speciali - iran - referendum

RAI1 CON SPECIALI AD OLTRANZA SULL’IRAN E NULLA SUI REFERENDUM: CASO O CONFERMA? - Rai1 ha dedicato ore intere a un approfondimento sulla crisi in Iran, trascurando completamente il tema dei referendum.

Rai1 speciali ad oltranza sull'Iran, spesso ripetendo la stessa cose per ore e ore. La conferma che non ha fatto manco uno speciale sul Referendum per motivi politici, sempre che non l'avessimo capito. Quando vogliono, fanno ogni speciale possibile, togliend Vai su X

Domani mattina ore 8:30 su #Rai1 #referendum8e9giugno #RifondazioneComunista Vai su Facebook

Referendum, Di Maio: “Renzi scappa dalla trasmissione Rai1 perché sono ospite anche io” - "Domenica sono stato invitato alla trasmissione di Giletti, l'Arena su Rai1, per parlare di come ... Segnala fanpage.it

Iran: ex premier chiede referendum per nuova Costituzione - L'ex premier iraniano e leader del Movimento dei Verdi 2099, Mirhosein Mousavi, ha chiesto di "indire un referendum per una nuova Costituzione", "la formazione di un'assemblea Costituente", e ... Da ansa.it