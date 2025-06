La K Sport punta su Rivi. Il talento Podrini a Trapani.

La K Sport si sta rafforzando con ambizioni di grande livello, puntando sul talento emergente di Podrini e sull’esperienza di Rivi. Francesco Podrini, classe 2007, ha appena firmato un triennale con il Trapani, mentre Luca Rivi, attaccante dell’Urbania, attira l’interesse del club. Con queste mosse, la squadra si prepara a una stagione avvincente, consolidando la propria crescita e proiettandosi verso nuovi obiettivi.

Francesco Podrini di Sant’Angelo in Vado (24 presenze nel Fossombrone) classe 2007 ha firmato ieri un triennale con il Trapani serie C. Luca Rivi, classe 1994, attaccante dell’Urbania piace alla K Sport Montecchio Gallo. L’accordo si potrebbe concretizzare dopo il rientro del giocatore (attualmente è in America). Sempre la K Sport dopo aver consegnato la panchina a Stefano Protti ha provveduto a confermare i giocatori Torelli, Magnanelli, Nobili, Ignazio Carta e Luca Guglielmo, quest’ultimo un under classe 2007, tutti calciatori che erano stati cercati da altre società. Sulle piste di Francesco Altobello, attaccante classe 2001 ex Vigor Castelfidardo e nell’ultima stagione con il Monturano, c’è l’Urbino del presidente Lucarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it