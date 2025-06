I prezzi della benzina sfrecciano in autostrada Urso convoca il Garante

I prezzi della benzina, ormai alle stelle e oltre ogni previsione, stanno accendendo un acceso dibattito nazionale. In risposta, Urso ha convocato il Garante, pronto a intervenire per contenere questa corsa folle che minaccia di aggravare ulteriormente la crisi economica. Di fronte a questi segnali allarmanti, si apre una sfida cruciale tra mercato e tutela dei consumatori, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella gestione del caro carburanti in Italia.

I venti di guerra hanno spirato, fortissimi, sulle autostrada italiane dove il prezzo della benzina al self è schizzato, in alcune aree di servizio, al prezzo lunare di 2,3 euro al litro ma il Garante s’è mosso e prepara battaglia. Il caso ha subito sollevato le polemiche perché la (grande) paura di una nuova crisi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I prezzi della benzina sfrecciano in autostrada, Urso convoca il Garante

