Mkhitaryan | il dolore del 5-0 col Psg non si cancella Tutti mi chiedono di Al Bano ha solo suonato al mio matrimonio

Henrikh Mkhitaryan, tra ricordi di vittorie e sconfitte, rivela il peso emotivo di un 5-0 memorabile contro il Psg che ancora brucia. Nonostante il dolore, il suo sorriso si accende pensando a momenti più leggeri, come la semplice partecipazione al matrimonio di Al Bano, che ha solo suonato per lui. La sua sincerità e passione emergono forte, dimostrando che anche nei momenti difficili la forza di un cuore autentico non si spegne mai.

Mkhitaryan intervistato da Repubblica. Torna, come tutti, come Barella, sulla finale di Champions perduta in quel modo (5-0) contro il Psg. Henrikh Mkhitaryan, Simone Inzaghi racconta che quando lei parla i compagni ascoltano come se in aula fosse entrato il professore. È vero? «Dico quello che penso, senza cercare di piacere a qualcuno, che siano i compagni, i tifosi, chiunque. Quando a parlare sono gli altri, ascolto. Se apro bocca, e non lo faccio spesso, è per il bene della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it