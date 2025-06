Il Sud Sudan parla cinese | così Pechino conquista il cuore dell’Africa Orientale tra petrolio e peacekeeping

Il Sud Sudan, una nazione giovane e turbolenta, si trova al centro di un crescente interesse internazionale. Tra crisi umanitarie, conflitti etnici e la presenza di potenze globali come la Cina, il Paese diventa un crocevia strategico tra petrolio e peacekeeping. Mentre Pechino conquista il cuore dell’Africa orientale, il futuro di questa regione rimane incerto, tra sfide interne e ambizioni esterne che plasmeranno il suo cammino nei prossimi anni.

Il Sud Sudan, una delle nazioni più giovani del mondo avendo ottenuto l’indipendenza dal Sudan solamente nel 2011, è preda di una grave crisi umanitaria e politica che mette al rischio le fondamenta dello Stato e la stabilità dell’Africa Orientale. Il Paese è popolato da oltre 100 etnie che convivono a fatica e diversi gruppi armati operano indipendentemente dall’esercito nazionale. Una guerra civile, combattuta tra il 2013 ed il 2018 tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir (foto) e quelle legate al vicepresidente Riek Machaar, ha provocato almeno 400mila morti e costretto 4 milioni di persone, su una popolazione di poco superiore ai 12 milioni di abitanti, ad abbandonare le proprie case. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Sud Sudan parla cinese: così Pechino conquista il cuore dell’Africa Orientale, tra petrolio e peacekeeping

In questa notizia si parla di: sudan - africa - orientale - parla

Di Africa non si parla (quasi) più: il rapporto Amref sulla copertura mediatica 2024 del continente - Il rapporto "L'Africa MEDIAta" di Amref Health Africa-Italia, giunto alla sua VI edizione, analizza la copertura mediatica del continente africano nel 2024.

Il nuovo rapporto FAO-PAM evidenzia un’escalation della fame in 13 aree del mondo, con milioni di persone a rischio carestia. In Africa, Sudan, Sud Sudan, Mali e Repubblica Democratica del Congo affrontano livelli estremi di fame acuta. Vai su Facebook

Il Sud Sudan parla cinese: così Pechino conquista il cuore dell’Africa Orientale, tra petrolio e…; PAM – Italia: contributo per combattere la malnutrizione nel Sudan orientale; Blocco commerciale Sudan-Kenya: tensioni politiche e crisi economica.

In Sudan le forti piogge hanno distrutto una diga: sui giornali locali si parla di decine di morti - Sabato alcune forti piogge hanno provocato la rottura di una diga nella parte est del Sudan, paese dell’Africa orientale in cui è in corso ormai da un anno e mezzo una guerra civile. Riporta ilpost.it

Sudan: la guerra dimenticata infiamma da due anni ma nessuno ne parla - Saleh, 5 anni, e la sorellina Maimouna, di tre, vivono invece nel campo profughi di Arkoum, nel Ciad orientale ... Si legge su tpi.it