La Ristopro è nelle mani del giovane play Beyrne | Capacità interessanti ora si deve ambientare

La Ristopro Janus Fabriano si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Santiago Beyrne, giovane playmaker classe 2004. Dopo aver mostrato interessanti potenzialità, ora il talento argentino si affaccia con entusiasmo nel campionato 2025/26, pronto a dimostrare tutto il suo valore sotto la guida di coach Luciano Nunzi. La sua crescita e l’adattamento saranno decisivi: il futuro della squadra dipenderà anche dalla capacità di questi giovani di ambientarsi in un contesto così stimolante.

La Ristopro Janus Fabriano ha inserito un nuovo tassello nel proprio roster per la stagione 202526 con l’arrivo di Santiago Beyrne, un giovane playmaker classe 2004 pronto a mettersi in gioco agli ordini di coach Luciano Nunzi. "Questo ragazzo è in linea con quello che noi ci siamo prefissati", dice l’allenatore cartaio. "Abbiamo fatto la scelta di mettere due ragazzi molto giovani in quel ruolo, e Santiago è uno di loro. Ha già un campionato di B interregionale alle spalle e ha dimostrato di avere delle buone potenzialità per giocare anche in B nazionale". Nunzi sottolinea che Beyrne avrà bisogno di tempo per ambientarsi e di qualcuno che lo aiuti a capire il contesto della squadra e della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it