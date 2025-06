Inter Pio Esposito e Carboni si giocano il futuro in nerazzurro

L’Inter si prepara a un breve ma intenso palcoscenico nel Mondiale per Club, dove Cristian Chivu affronta la prima grande prova da tecnico. Ma sono Pio Esposito e Valentin Carboni a catturare l’attenzione: i loro destini nerazzurri si decidono in queste settimane cruciali, tra prestazioni sul campo e strategie di mercato. Il loro futuro a Milano dipende da come si sapranno distinguere in questa sfida importante.

Il Mondiale per Club è non solo banco di prova per l'Inter del neo tecnico Cristian Chivu, ma anche una vetrina fondamentale per Pio Esposito e Valentin Carboni. I due talentini nerazzurri si giocano la permanenza a Milano in queste settimane, visti i movimenti della dirigenza in ottica mercato.

Chivu Inter, l'obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

CdS - L'Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ª punta: lo slot se lo giocano Pio Esposito e Valentin Carboni. La scelta sarà anche tecnico tattica, viste le diverse caratt

CdS - L'#Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ª punta: lo slot se lo giocano Pio #Esposito e Valentin #Carboni. La scelta sarà anche tecnico tattica, viste le diverse c

