Vittima del terrorismo una corona d' alloro per Gerardo Antonio Galluzzo

Castel San Giorgio rende omaggio a Gerardo Antonio Galluzzo, vittima innocente del terrorismo, con una corona d'alloro che simboleggia memoria e rispetto. La città si unisce nel ricordo di un giovane figlio della nostra terra, scomparso il 24 giugno 1982, per non dimenticare mai il suo sacrificio e rafforzare il valore della pace. Questa mattina, alle ore 11, un gesto di commemorazione si è svolto alla presenza della comunità , testimoniando l'importanza di preservare la memoria storica.

