Bonus mamme 2025 | a chi spetta e quando arriva l’incentivo di 480 euro

Il Bonus Mamme 2025 rappresenta un importante sostegno economico per le madri di almeno due figli, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2025. Con un importo di 480 euro all’anno, questa misura mira a favorire le famiglie e valorizzare il ruolo delle madri nel mondo del lavoro. Ma a chi spetta e quando arriverà ? Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli per beneficiare di questo incentivo.

Un nuovo bonus mamme, per un importo di 480 euro all’anno, è stato approvato nel decreto omnibus il 20 giugno 2025 dal Consiglio dei ministri. Si tratta di un sostegno che andrĂ alle madri di almeno due figli per ogni mese di lavoro autonomo e con contratto a termine effettuato nel corso di quest’anno. Il nuovo incentivo si affianca alle misure in vigore, introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e confermate per quest’anno. Come prevede la Manovra, infatti, alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato rimane la formula dello sgravio contributivo quale incentivo e sostegno alla genitorialitĂ . 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus mamme 2025: a chi spetta e quando arriva l’incentivo di 480 euro

