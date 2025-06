Ieri in Campania | dramma nel Sannio donna trovata morta in casa

Una giornata segnata da eventi drammatici e notizie che sconvolgono la Campania. Tra atti di intimidazione, incidenti e tragedie familiari, il cuore della regione si stringe di fronte a episodi che richiedono attenzione e solidarietà. Ecco cosa è successo ieri nel Sannio e nelle principali città campane, un approfondimento che ci invita a riflettere sull’attualità e sulla sicurezza del nostro territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedi 23 giugno 2025 Avellino – L’Amministrazione Comunale di Avella esprime ferma condanna per il grave gesto intimidatorio avvenuto a Napoli ai danni del Comandante della Polizia Municipale, contro la cui abitazione sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. (LEGGI QUI) Benevento – Dramma in Valle Telesina, nel pomeriggio di oggi, dove è stata ritrovata senza vita una donna di 60 anni. A ritrovarla nei pressi della sua abitazione un parente che, purtroppo, non ha potuto far altro che lanciare l’allarme. Secondo le prime ipotesi, alla causa del decesso ci sarebbe un gesto autolesionistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it