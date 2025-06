I casi di Real Arsenal e Juve e il mito dello stadio di proprietà | perché in Italia non basta per colmare il gap europeo

Il sogno di vedere i club italiani dominare in Europa passa anche dalla costruzione di stadi di proprietà, simbolo di stabilità e orgoglio. Tuttavia, ripetere questa ricetta senza affrontare le vere sfide del sistema rischia di restare solo un mantra vuoto. Per colmare davvero il gap con le grandi potenze europee, bisogna andare oltre il mito e puntare su strategie concrete, investimenti mirati e una gestione innovativa. Solo così il calcio italiano potrà rinascere a livello continentale.

Il concetto è stato ripetuto allo sfinimento. Fino a perdere buona parte del suo vero significato, fino a diventare uno spot buono per tutte le stagioni. Dopo ogni disfatta della Nazionale, dopo ogni capitombolo delle italiane in Europa, si grida in coro sempre la stessa cosa: per tornare ai fasti del passato i club della Serie A devono poter contare su uno stadio di proprietà. E fra i requisiti fondamentali per i nuovi impianti ci sono la somiglianza a un’astronave, la sostenibilità ambientale e la possibilità di essere sfruttati sette giorni su sette. Lo stadio non deve più essere il tempio del tifo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it