L’arresto del giornalista Mario Guevara emblema dell’involuzione della libertà di stampa negli Usa

L’arresto del giornalista Mario Guevara rappresenta un drammatico simbolo dell’involuzione della libertà di stampa negli Stati Uniti. Radicato da vent’anni nel paese, Guevara si trova ora al quarto giorno di detenzione, con il rischio di espulsione. L’episodio solleva gravi interrogativi sul rispetto dei diritti civili e sulla crescente repressione delle voci critiche. È fondamentale seguire questa vicenda, che rischia di compromettere i principi fondamentali della democrazia americana.

È al quarto giorno di arresto, e ora rischia l’espulsione dagli Usa. Succede a Mario Guevara, giornalista salvadoregno, radicato da vent’anni negli Stati Uniti, arrestato entre trasmetteva la manifestazione anti-retate “No Kings”, che si è svolta sabato 14 giugno a Doraville, nell’area metropolitana della città statunitense di Atlanta. In un primo momento Guevara, trattenuto nel carcere della contea di Dekalb, era stato rilasciato sotto cauzione. Ma, ad un certo punto, le autorità federali hanno deciso che la pena non bastava più, emettendo un ordine di fermo migratorio per impedirne il rilascio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it