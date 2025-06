Gioia Tauro fuochi d’artificio per il marito scarcerato | denunciata durante i controlli

Gioia Tauro si accende di festa, ma anche di responsabilità: i fuochi d’artificio per il marito scarcerato hanno attirato l’attenzione dei controlli dei carabinieri, portando a quattro denunce e numerose sanzioni. Con oltre un centinaio di operazioni su strada, le forze dell’ordine rafforzano il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti rischiosi. La sicurezza resta la priorità, anche in momenti di gioia collettiva.

Quattro persone denunciate, numerose sanzioni amministrative e oltre un centinaio di controlli su strada: è il bilancio delle recenti attività messe in campo dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, impegnati in una serie di operazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle.

