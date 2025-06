Atletica leggera Edera due ori ai Regionali Allievi | Giuliani lungo e Rosca triplo

L'emozione ha attraversato Imola durante i Regionali Allievi di atletica leggera, ultima tappa prima dei prestigiosi Campionati Italiani di Rieti. L’Edera Atletica si è distinta con performances sorprendenti, conquistando due ori inattesi e dimostrando che il talento forlivese è pronto a brillare. I giovani atleti, classe 2008 e 2009, hanno scritto un importante capitolo della loro crescita sportiva. E questa performance promette grandi cose per il futuro.

Si sono disputati a Imola i Regionali Allievi, ultima tappa prima dei Campionati Italiani, che si svolgeranno a Rieti il prossimo fine settimana. Grande soddisfazione per l’ Edera Atletica, che ha ottenuto risultati superiori alle aspettative. Infatti i giovani atleti forlivesi – classe 2008 e 2009 – hanno conquistato ben due titoli e in nessuna delle due gare erano i favoriti alla vigilia. Pietro Giuliani era accreditato della seconda misura nel salto in lungo e invece si è imposto con 6 metri e 50 centimetri. Poi, terzo favorito ma migliore in assoluto in gara nel salto triplo è stato Teodor Rosca, che all’ultimo tentativo disponibile è arrivato a 13,51, battendo di ben 14 centimetri il suo personale e conquistando il titolo regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net