Tennis At Bibbiena batte Messina e ritorna in serie B2

Un emozionante ritorno in serie B2 per l’At Bibbiena, che ha conquistato la vittoria contro il Circolo Tennis La Vela di Messina. La sfida, decisa al super tie-break con un punteggio di 12 a 10, ha dimostrato grinta e determinazione del team bibbienese, capitanato dal maestro Catalin Iftimie. Dopo un pareggio la settimana precedente in Sicilia, ieri la squadra ha scritto un’altra entusiasmante pagina di sport e passione.

BIBBIENA – L’At Bibbiena torna in B2 battendo ieri il Circolo Tennis La Vela di Messina. Il circolo bibbienese nella giornata di ieri ha battuto i siciliani per 4 a 3, dopo un infinito doppio di spareggio che si è concluso al super tie-break del terzo set con il punteggio di 12 a 10 in favore della squadra locale, capitanata dal maestro Catalin Iftimie. Dopo il pareggio di tre incontri pari ottenuto la scorsa settimana in terra di Sicilia, ieri si è tenuta la gara di ritorno della finale playoff per accedere al campionato nazionale a squadre di B2. La giornata non era iniziata nel migliore. dei modi, a causa dell’infortunio alla caviglia del romano Alessandro Cortegiani, che lo ha visto costretto al ritiro ed impossibilitato a giocare le gare di doppio seguenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

