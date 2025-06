Hockey pista Aria di casa ai raduni azzurri di Recoaro

I raduni delle nazionali di hockey su pista under 17 di fine settimana a Recoaro parlano reggiano, e non solo per i giocatori convocati che restano i veri protagonisti. In quella femminile, ecco Arina Cerguta che è addirittura classe 2011: giocatrice di Correggio, si è distinta in categoria per tutta la stagione nonostante la giovane età. Nella nazionale diretta da Valerio Antezza ci sono solo 12 convocate (tre i portieri), per cui Arina può sperare di andare all' Europeo, in Francia, dal 12 al 20 luglio. Nella nazionale maschile diretta da Pierluigi Bresciani, sempre in vista degli Europei, ci sono 16 atleti, tra i quali Riccardo Busani, classe 2009, che nel Centro Palmer Roller Scandiano quest'anno è sceso in pista diverse volte in Serie A2.

