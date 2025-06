Ascoli atteso il passaggio di società Ci sono gli ultimi nodi burocratici

L'Ascoli si prepara a una svolta epocale, con la cessione societaria ormai alle porte. Dopo giorni di attese e trattative, l'entusiasmo è palpabile, ma ancora nessuna conferma ufficiale ha fatto capolino. La settimana potrebbe rivelarsi quella decisiva per sancire il futuro del club e la sua rinascita. Rimanete sintonizzati: l’epilogo è ormai vicino, e tutto lascia presagire che il momento tanto atteso sia alle porte.

L’ Ascoli ieri ha aperto un’altra potenziale settimana rilevante per formalizzare la cessione dall’attuale proprietà alla famiglia Passeri. Nel corso della giornata non si sono fatte registrare quelle novità attese un po’ da tutti. Nessun annuncio è arrivato entro la serata per confermare l’avvenuto incontro dal notaio attraverso il quale sancire in via ufficiale il passaggio delle quote azionarie dalla Ferinvest Italia Srl che vede amministratrice unica Alexia Pulcinelli ai nuovi acquirenti. Nelle prossime ore così si cercherà di capire se l’acquisto delle quote riuscirà ad andare in porto a stretto giro con la contestuale quanto automatica nomina di Bernardino Passeri nelle vesti di nuovo presidente del Picchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, atteso il passaggio di società. Ci sono gli ultimi nodi burocratici

