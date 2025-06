campani protagonisti tra i premiati anche apuzzo e ascierto

Il talento e l’impegno che hanno contribuito a valorizzare l’immagine della Campania nel panorama nazionale e internazionale. Tra i premiati, spiccano figure di spicco come Apuzzo e Ascierto, simboli di eccellenza e innovazione. La cerimonia, svoltasi nell’elegante cornice dell’Aula del Consiglio Regionale, ha celebrato il merito e la passione di chi fa della nostra regione un esempio di eccellenza. Un evento che testimonia come il futuro della Campania sia nelle mani di protagonisti straordinari, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Si è svolta ieri mattina, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti Campani Protagonisti 2024 a personalità che si sono distinte per eccelse professionalità, competenza e valore, caratterizzandosi per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it