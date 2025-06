Chi era Antonio Patitucci il 57enne morto sul lavoro a Faloppio

Antonio Giuseppe Patitucci, 57 anni, era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, il cui tragico incidente sul lavoro a Faloppio ha scosso l’intera comunità. Trasferitosi al Nord per trovare nuove opportunità, aveva costruito la sua vita tra i capannoni lombardi, portando con sé le radici profonde di San Lorenzo del Vallo. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa ogni giornata e l’importanza della sicurezza sul lavoro.

Antonio Giuseppe Patitucci aveva 57 anni e da tempo si era trasferito al nord per lavoro. Le sue origini affondano a San Lorenzo del Vallo, piccolo centro in provincia di Cosenza, ma il suo presente da anni era in Lombardia, tra capannoni industriali e turni regolari nel settore edile. Era un. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Chi era Antonio Patitucci, il 57enne morto sul lavoro a Faloppio

In questa notizia si parla di: antonio - patitucci - lavoro - 57enne

Muore mentre va a lavoro. Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza. Antonio aveva 53 anni - Montecatini Terme è in lutto per la tragica scomparsa dell'assistente capo coordinatore Antonio Cristalli, un pilastro del commissariato locale.

Originario di San Lorenzo del Vallo, muore sul lavoro nel comasco: È originario di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, Antonio Giuseppe Patitucci, l'operaio di 57 anni tragicamente ucciso questa mattina nella cava “Inerti e Asfalti” di... Vai su Facebook

Incidenti sul lavoro, a Como e Brescia morti due operai nelle cave: entrambi schiacciati da massi; Operaio travolto da 2,5 tonnellate di cemento: morto un 57enne calabrese; Due morti sul lavoro in poche ore in Lombardia.

Incidente sul lavoro a Faloppio: Antonio Patitucci muore a 57 anni travolto da un blocco di cemento - Il dramma, in provincia di Como, verso le 11: poche ore aveva perso la vita un operaio di 52 anni in provincia di Brescia mentre un 49enne è rimasto gravemente ferito a Lodi ... Come scrive msn.com

Il lavoro che uccide: un operaio originario di Cosenza morto a Como - Un blocco di cemento da due tonnellate e mezza lo ha schiacciato, senza lasciargli scampo. Riporta rainews.it