Wesley Juventus il terzino esce allo scoperto | So del loro interesse nei miei confronti ne ho parlato con Danilo e Alex Sandro

Wesley del Flamengo, recenti protagonisti di voci di mercato, rompe il silenzio sulla sua possibile scelta futura. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il giovane terzino conferma di conoscere l’interesse della Juventus e di averne parlato con i suoi compagni Danilo e Alex Sandro. Il suo aggiornamento sul presente e le ambizioni future getta nuova luce su un profilo di grande interesse per i bianconeri. La situazione si fa interessante: cosa deciderà Wesley?

. Cosa ha dichiarato. Wesley, obiettivo del calciomercato Juventus per la fascia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro e non solo. Le parole del giocatore del Flamengo riprese dalla Gazzetta dello Sport. FUTURO – « Ora sto bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo in questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club. Vogliamo fare bene e andare avanti il piĂą possibile, le squadre brasiliane stanno dimostrando di essere all’altezza del calcio europeo » DANILO E ALEX SANDRO  – « Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell’Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e una tappa molto importante per la mia crescita » JUVENTUS – « No, non mi hanno detto niente della Juventus perchè da giocatori di esperienza sanno benissimo che in questo momento dobbiamo essere concentrati tutti sul Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com