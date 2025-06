Giro dell' Appennino | percorso orari dei passaggi strade chiuse e blocco traffico

Preparati a vivere un'emozionante giornata di sport e adrenalina con l'86º Giro dell'Appennino-memorial Tarcisio Persegona! Quest'anno, la corsa si sdoppia con le competizioni maschile e femminile, offrendo uno spettacolo unico tra paesaggi mozzafiato e sfide avvincenti. Per goderti al meglio l’evento e rispettare le disposizioni, consulta il percorso, gli orari di passaggio e le eventuali strade chiuse o blocchi del traffico. Come...

Martedì 24 giugno è il giorno dell'86esimo Giro dell'Appennino-memorial Tarcisio Persegona, che quest'anno per la prima volta si sdoppia perché c'è anche la gara femminile, le cicliste arriveranno a Genova in via Venti tra le ore 12:30 e le 13; i ciclisti invece tra le 16:40 e le 17:15. Come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giro dell'Appennino: percorso, orari dei passaggi, strade chiuse e blocco traffico

Giro d’Italia 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Il Giro d'Italia 2025 si colora di emozioni nella tappa 8, che culmina a Tagliacozzo il 16 maggio. Juan Ayuso si afferma con un colpo da maestro, battendo compagni di squadra e avversari illustri.

Giro dell'Appennino 2025: percorso, orari di passaggio e arrivo in via XX Settembre - L'86esima edizione del Giro dell'Appennino Memorial Tarcisio Persegona si svolge martedì 24 giugno 2025, con arrivo previsto tra le ore 16. Come scrive mentelocale.it

GIRO DELL'APPENNINO. OGGI IL DOPPIO APPUNTAMENTO, SI ARRIVA NEL CUORE DI GENOVA - Discesa in picchiata verso Genova con passaggio sotto il Ponte San Giorgio, Sopraelevata e poi gran finale in via XX Settembre. Riporta tuttobiciweb.it