La ’Viconovo Run Night’ Gara notturna tra le campagne

Preparatevi a vivere un’esperienza unica nella magica atmosfera delle campagne notturne! L’8ª edizione della Viconovo Run Night, in programma venerdì 27 giugno alle 21.45, unisce corsa e camminata sotto le stelle, culminando con una suggestiva gita sulla ‘Nena’. Questa serata all’insegna dello sport e della convivialità promette emozioni indimenticabili, coinvolgendo tutta la comunità. Non perdete l’occasione di partecipare a questa memorabile avventura nel cuore di Viconovo!

Una corsa e camminata in notturna e una gita sulla 'Nena'. Tutto questo in occasione dell'ottava edizione della Viconovo Run Night. In programma venerdì 27 giugno, con partenza alle 21.45 della competitiva e corsa ludico-motoria dalla piazza della chiesa di Viconovo in via Bertolda. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale dall'assessore comunale allo sport Francesco Carità, dal presidente Pro loco Viconovo Aps Marcello Celeghini e la volontaria Carmelina Nicoletta, oltre il presidente di Avis Comunale Alessandro Cattabriga. Le parole dell'assessore Carità: "Agli organizzatori della Pro Loco di Viconovo va il plauso e il ringraziamento mio e dell'amministrazione comunale per la bella e utile manifestazione sportiva che coinvolge tanti appassionati e include anche gli amici a quattro zampe.

Il 27 Giugno si terrà a Viconovo la Viconovo Run Night L’evento prevede una camminata ludica di 5,3 km tra le lucciole e una gara competitiva di 8 km. Presenti sul posto dj set e buon cibo La Nena Battello Fluviale avrà il piacere di accompagnarvi a Vico Vai su Facebook

