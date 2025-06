Colto da malore appena entra in mare | salvato 44enne

Una scena di emergenza si è svolta a Capaccio Paestum, dove un uomo di 44 anni ha rischiato la vita dopo aver subito un malore in mare. La prontezza dei soccorsi ha fatto la differenza, salvandogli la vita e riportandolo sulla terraferma. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione in spiaggia e affidarsi ai professionisti. La sua vicenda si conclude con un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo dei bagnini.

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Capaccio Paestum, dove un 44enne di nazionalità marocchina è stato colto da malore subito dopo essere entrato in mare. I soccorsi Tempestivo è stato l’intervento di tre bagnini del Lido Nettuno, che lo hanno tirato fuori dall’acqua e stabilizzato in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Colto da malore appena entra in mare: salvato 44enne

