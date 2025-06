Eni Plenitude c’è l’intesa da 2 miliardi con il fondo Ares

Eni e la sua sussidiaria Plenitude fanno il grande passo: un accordo da 2 miliardi con il fondo Ares, aprendo nuove prospettive nel settore energetico. A sorpresa, Descalzi si lascia andare in un'intervista al FT, chiedendo meno politicamente corretto e più azione concreta. Un segnale forte di cambiamento nel mondo dell’energia, dove le decisioni strategiche plasmeranno il nostro futuro. Ecco cosa c’è da sapere sulla rivoluzione che sta per arrivare.

E Descalzi si sfoga al Ft: "Basta politicamente corretto sull'energia"

Eni: intesa con Ares per cedere il 20% di Plenitude. Deal da 2 miliardi di euro - Gattei: «Confermata grande attrattività del modello di business della società»

Eni cede il 20% delle quote di Plenitude. Accordo da €2 miliardi con il fondo Ares - Il fondo statunitense Ares entra in Eni Plenitude con un investimento di €2 miliardi a fronte di un equity value pari a €10 miliardi, corrispondente a un enterprise value di oltre €12 miliardi.