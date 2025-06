Carrarese Lorenzo Amatucci resta un obiettivo L’amichevole al Viola Park alimenta la speranza

Il calcio italiano è in fermento, tra sfide drammatiche e imprese sorprendenti. Da Massese a Sampdoria, gli allenatori si sfidano con coraggio e strategia, portando speranza e tensione nel cuore dei tifosi. La battaglia per la salvezza si gioca anche al Viola Park, dove carrarese Lorenzo Amatucci resta un obiettivo da conquistare. La passione calcistica, tra vittorie e sconfitte, continua a emozionare e a tenere tutti con il fiato sospeso.

Un tecnico massese ha portato il Pescara in Serie B, un altro vi ha mantenuto la Sampdoria. All’impresa di Silvio Baldini si è unita domenica sera quella dell’amico Chicco Evani che è riuscito a salvare in extremis la formazione blucerchiata. L’ex calciatore del Milan in 8 partite sulla panchina doriana alla fine ne ha sbagliata solo una: quella persa a Carrara. Anche l’ultimo verdetto della serie cadetta è stato emesso ed a sprofondare in Lega Pro è toccato a sorpresa alla Salernitana che ha inanellato la seconda, dolorosissima, retrocessione consecutiva. Il ritorno del playout è stata l’ultima, amara, gara in maglia granata per Lorenzo Amatucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net