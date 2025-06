Continua a Gaza la strage degli aiuti | 24 morti a Wadi

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con nuovi drammatici bilanci di vite spezzate. Nelle ultime ore, 24 civili sono stati uccisi mentre aspettavano in fila per gli aiuti alimentari a Wadi, un episodio che evidenzia la gravità delle sofferenze in corso. La paura di un aumento delle vittime rende questa tragedia ancora più inquietante. La situazione continua a evolversi, lasciando il mondo in preghiera e in attesa di una soluzione.

Gaza: la strage continua: uccisi mentre erano in fila per gli aiuti alimentari: hanno perso la vita così 24 palestinesi in un’area a sud di Wadi Gaza. Ma il bilancio delle vittime dopo l’attacco israeliano rischia di aumentare la conta dei morti rendendola ancora più pesante. La notizia è stata riportata da Al Jazeera che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Continua a Gaza la strage degli aiuti: 24 morti a Wadi

In questa notizia si parla di: gaza - continua - strage - aiuti

Gaza, continua il genocidio, Netanyahu: “Presto controllo di tutta la Striscia e sconfitta Hamas, no a carestia, via libera ad aiuti umanitari” - VIDEO - Il conflitto a Gaza si intensifica: Netanyahu annuncia il controllo totale della striscia, mentre continuano le operazioni militari che si avvicinano a un probabile genocidio.

"FINE DLL'UMANITA'?!?" Gaza, la strage continua: 72 morti in 2 ore, 21 vittime erano in attesa degli aiuti. Riflettori dei media spostati da Gaza all’Iran, ma la guerra nella Striscia non si è fermata. ilsole24ore #blob ore 20 Rai3 Vai su X

Mentre il mondo aspetta di vedere cosa farà Trump in Iran, a Gaza si continua a morire. Un’altra strage di oltre 50 morti, ancora una volta durante la distribuzione di aiuti, un momento che sembra diventare una possibilità di morte e di cui non si capisce la ragio Vai su Facebook

A Gaza la strage continua: 72 morti in 24 ore: 21 vittime erano in attesa degli aiuti; Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; Gaza, duecento morti in 48 ore: un’altra strage in attesa del cibo.

A Gaza la strage continua: 72 morti in 24 ore: 21 vittime erano in attesa degli aiuti - Mughayyir, ha detto alla Afp che «18 persone sono state uccise a seguito dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dall’alba, 15 delle quali erano in attesa ... Lo riporta ilsole24ore.com

Gaza: almeno 43 palestinesi uccisi in un solo giorno mentre la fame dilaga e il sistema umanitario crolla - Almeno 43 persone sono state uccise oggi in diversi attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali, mentre il bilancio totale delle vittime palestinesi ha superato la drammat ... globalist.it scrive