Cesano Maderno incidente tra auto e moto | minorenne in ospedale

Momenti di apprensione a Cesano Maderno, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Coinvolto un minorenne di 17 anni, trasportato in ospedale dopo l'impatto avvenuto in via Camillo Benso Conte di Cavour. Fortunatamente, l'adolescente è stato dichiarato illeso, ma i soccorsi sono stati immediati per garantire la sua sicurezza. La dinamica dell'incidente resta sotto indagine.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno in via Camillo Benso Conte di Cavour a Cesano Maderno: intorno alle 18.47 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 17 anni, a bordo della moto. Illeso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cesano Maderno, incidente tra auto e moto: minorenne in ospedale

