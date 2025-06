Altro ’colpo’ di mercato per Stosa Da Gallarate arriva l’ala Redaelli

La Stosa di Gallarate fa il suo secondo grande acquisto: arriva l’ala Paolo Redaelli, talento classe 2004. Dopo aver contribuito alla salvezza della squadra gallaratese, Redaelli si conferma come uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, grazie a fisicità e qualità tecniche. Dopo un percorso tra Cantù, Bernareggio e Treviglio, la sua chiamata rappresenta un passo importante per il futuro della formazione. Il suo arrivo promette emozioni e successi, portando nuove energie sul parquet.

La Stosa mette a segno il secondo colpo di mercato: l’ala classe 2004 Paolo Redaelli (foto). Affrontato nella seconda fase della stagione appena conclusa, che lo ha visto centrare la salvezza con la maglia di Gallarate, la giovane ala si è messo in mostra per fisicità e qualità tecniche. Dopo le giovanili a Cantù, Redaelli ha proseguito tra la Pallacanestro Bernareggio e la Treviglio Brianza Basket in B Nazionale, prima di approdare lo scorso anno a Gallarate in B Interregionale dove in 36 presenza totali ha messo a referto 7,2 punti a partita con il 58% da 2 e il 38% da 3. Il suo arrivo aggiunge duttilità e fisicità al roster di coach Evangelisti dove potrà offrire diverse soluzioni tattiche differenti, vista la sua capacità di adattarsi in vari ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net