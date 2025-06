Ritirata la maglia del maresciallo-cestista.

Dopo quasi vent'anni di dedizione tra divise e canestri, Giovanni Tondo, il maresciallo capo e storico volto della Sampolese Basket, annuncia il suo addio al mondo dello sport. Una carriera che ha unito servizio e passione, ora conclusa con rinnovato orgoglio. La sua storia dimostra come determinazione e impegno possano creare un esempio da seguire, lasciando un'eredità indelebile sia sul parquet che tra le fila dei carabinieri.

D'ora in poi sarà solo maresciallo capo. Giovanni Tondo, 46 anni, comandante della stazione dei carabinieri di San Polo, per circa vent'anni è stato una colonna portante della Sampolese Basket ma ora ha detto stop. "Sono arrivato alla stazione dei carabinieri di San Polo nel luglio del 2005 - dice Tondo - e, appena sceso dalla macchina, il mio comandante, il luogotenente Magnarelli, vide che ero alto due metri. Così mi ha mandato a giocare a basket nella Sampolese. È iniziato tutto così per coincidenza". Quindi vent'anni giusti con la maglia di San Polo? "In realtà , c'è stato un tradimento - ride - ho giocato per un anno in C1 a Scandiano.